CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Euro, yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabilir

Euro, yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabilir

Societe Generale Research döviz türevleri stratejisti Olivier Korber, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin azalması Euro'yu yakın vadede ABD doları karşısında zayıflatabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 11:34

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 11:34

Societe Generale Research döviz türevleri stratejisti Olivier Korber, Perşembe günü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından piyasaların ABD'nin faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla Euro'nun yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabileceğini söyledi.

Korber'e göre, ABD para piyasalarında Mart ayında ABD'nin faiz indirimine gitme olasılığı %68 olarak fiyatlanıyor.

"Aralık ayı manşet enflasyonu konsensüsün üzerindeydi, çekirdek enflasyon muhtemelen yeterince hızlı düşmüyor ve Federal Rezerv'in Aralık tutanaklarında faiz indiriminden bahsedilmedi" ifadelerini kullanan Korber, "EUR/USD paritesi [bu yıl] iki kez 1,10'u test etti ama yukarı yönlü kırmayı başaramadı. "Bu yıl EUR/USD'de 1,15'e doğru yükseliş tahminimizi sürdürsek de, yakın vadede aşağı yönlü riskler büyük olasılıkla hakim olacak" dedi.

EUR/USD paritesi 1,09735 seviyesinden işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesinde 11 Ocak 2024 17:14
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 maaş farkları tablosu belli oldu! İşte emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 2024 maaş farkları tablosu belli oldu! İşte emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül 11 Ocak 2024 17:05
KKM’den son 2 ayın en yüksek çıkışı KKM'den son 2 ayın en yüksek çıkışı 11 Ocak 2024 17:02
Fitch: Fed’den Haziran’a kadar faiz indirimi beklemiyoruz Fitch: Fed'den Haziran'a kadar faiz indirimi beklemiyoruz 11 Ocak 2024 16:17
Yabancılar 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 299,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı 11 Ocak 2024 16:12
EBRD 13,1 milyar avro tutarında rekor yatırım yaptı EBRD 13,1 milyar avro tutarında rekor yatırım yaptı 11 Ocak 2024 15:07
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi 11 Ocak 2024 17:09
Merkez Bankası rezervleri açıklandı Merkez Bankası rezervleri açıklandı 11 Ocak 2024 15:00
Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi 11 Ocak 2024 14:39
Alman otomotiv sektörü 2024’e temkinli yaklaşıyor Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor 11 Ocak 2024 13:43
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: TBMM’ye geliyor! AK Parti refah payı ile SGK en düşük emekli maaşı tarihini verdi EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: TBMM'ye geliyor! AK Parti refah payı ile SGK en düşük emekli maaşı tarihini verdi 11 Ocak 2024 13:36
JP Morgan’ın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu JP Morgan'ın 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini belli oldu 11 Ocak 2024 13:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,59
%0,7592
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
DOLAR
986,43
%-1,3568
BORSA
1.015,53
%1,5527
ALTIN
1.045,66
%4,5658
EURO
1.036,28
%3,6282
DOLAR
1.031,93
%3,1928
BORSA
1.075,75
%7,5754
ALTIN
1.072,01
%7,2013
EURO
1.046,41
%4,6406
DOLAR
1.007,81
%0,7814
BORSA
1.817,45
%81,7453
ALTIN
1.656,55
%65,655
EURO
1.603,32
%60,3315
DOLAR
1.647,08
%64,7077
BORSA
BİST En Aktif Hisseler