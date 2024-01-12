Euro, yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabilir

Societe Generale Research döviz türevleri stratejisti Olivier Korber, Perşembe günü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından piyasaların ABD'nin faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla Euro'nun yakın vadede ABD doları karşısında zayıflayabileceğini söyledi.

Korber'e göre, ABD para piyasalarında Mart ayında ABD'nin faiz indirimine gitme olasılığı %68 olarak fiyatlanıyor.

"Aralık ayı manşet enflasyonu konsensüsün üzerindeydi, çekirdek enflasyon muhtemelen yeterince hızlı düşmüyor ve Federal Rezerv'in Aralık tutanaklarında faiz indiriminden bahsedilmedi" ifadelerini kullanan Korber, "EUR/USD paritesi [bu yıl] iki kez 1,10'u test etti ama yukarı yönlü kırmayı başaramadı. "Bu yıl EUR/USD'de 1,15'e doğru yükseliş tahminimizi sürdürsek de, yakın vadede aşağı yönlü riskler büyük olasılıkla hakim olacak" dedi.

EUR/USD paritesi 1,09735 seviyesinden işlem görüyor.