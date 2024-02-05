CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Euronun yıl sonuna doğru 1,13 dolara yükselmesi bekleniyor

Euronun yıl sonuna doğru 1,13 dolara yükselmesi bekleniyor

Natixis Research'ün döviz stratejisti Nordine Naam euronun Mart ayına kadar 1,08 ila 1,10 dolar aralığında kalmaya devam etmesi gerektiğini, ardından doların zayıflamasıyla yıl sonunda yavaş yavaş 1,13 dolara doğru yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 16:08

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 16:08

Natixis Research'ün döviz stratejisti Nordine Naam bugün yayınladığı araştırma notunda, euronun Mart ayına kadar 1,08 ila 1,10 dolar aralığında kalmaya devam etmesi gerektiğini, ardından doların zayıflamasıyla yıl sonunda yavaş yavaş 1,13 dolara doğru yükseleceğini öngördüklerini bildirdi.

Naam'a göre, doların geçen ayki toparlanması EUR/USD paritesini 1,10'un altına iterken, Avrupa'da faaliyetlerin iyileşmemesi, enflasyonun daha da düşmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemelen bu yaz faiz oranlarında indirime gideceğini teyit etmesi de euroyu cezalandırdı.

Natixis, ECB'nin ilk faiz indirimini Haziran ayında yapmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak Powell: Fed faizin ne zaman düşürüleceğine karar verirken ihtiyatlı davranacak 05 Şubat 2024 08:58
Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü 05 Şubat 2024 08:54
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı 05 Şubat 2024 09:33
UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor UBS ons altın fiyatının 2200 dolara ulaşmasını bekliyor 05 Şubat 2024 08:46
Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı 05 Şubat 2024 10:25
Çin hisseleri haftaya sert dalgalanma ile başladı Çin hisseleri haftaya sert dalgalanma ile başladı 05 Şubat 2024 08:50
Güney Kore’nin döviz rezervleri son 8 ayın en büyük düşüşünü yaşadı Güney Kore'nin döviz rezervleri son 8 ayın en büyük düşüşünü yaşadı 05 Şubat 2024 08:44
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan para politikası için ilk açıklama! Bir açıklamada Bakan Mehmet Şimşek’ten SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan para politikası için ilk açıklama! Bir açıklamada Bakan Mehmet Şimşek'ten 04 Şubat 2024 17:05
Emtia piyasası yeni yıla yoğun iniş-çıkışlarla başladı Emtia piyasası yeni yıla yoğun iniş-çıkışlarla başladı 04 Şubat 2024 15:50
Küresel LNG ithalatı 2023’te arttı Küresel LNG ithalatı 2023'te arttı 03 Şubat 2024 11:45
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde 03 Şubat 2024 11:43
IMF Çin ekonomisinde bu yıl yavaşlama bekliyor IMF Çin ekonomisinde bu yıl yavaşlama bekliyor 03 Şubat 2024 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.011,25
%1,1249
BORSA
998,69
%-0,1307
DOLAR
996,90
%-0,3098
ALTIN
995,46
%-0,4545
EURO
1.049,95
%4,9948
BORSA
1.056,32
%5,6323
DOLAR
1.025,47
%2,5472
ALTIN
1.048,85
%4,8851
EURO
1.161,02
%16,1016
BORSA
1.066,64
%6,6643
DOLAR
1.086,29
%8,6288
ALTIN
1.075,29
%7,5286
EURO
1.753,46
%75,3463
BORSA
1.634,32
%63,4322
DOLAR
1.835,25
%83,5251
ALTIN
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler