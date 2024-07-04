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Faiz indirme baskısı İsviçre frangını zayıflatıyor

İsviçre Merkez Bankası'nın açıklanan beklenenden düşük enflasyon verisinin ardından faiz oranlarını düşürme yönünde daha fazla baskıyla karşı karşıya kalması frangı zayıflatıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 13:39

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 13:39

Scope Markets analisti Joshua Mahony, İsviçre Merkez Bankası'nın açıklanan beklenenden düşük enflasyon verisinin ardından faiz oranlarını düşürme yönünde daha fazla baskıyla karşı karşıya kaldığını ve bunun da İsviçre frangının son dönemdeki zayıflığının ardından kötümserlik için yeni bir zemin hazırladığını söyledi.

Mahony yayınladığı yatırımcı notunda, SNB'nin "tıpkı Batılı meslektaşlarının enflasyonu düşürmeye çalıştığı gibi fiyatları yeniden şişirme göreviyle karşı karşıya kalacağını" ifade etti.

Ancak SNB'nin politika faizinin halihazırda %1,25 gibi düşük bir seviyede olması nedeniyle piyasalar Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda beklenen 25 baz puanlık indirimi şimdilik son indirim olarak görmeye devam ediyor.

Euro, erken saatlerde bir ayın en yüksek seviyesi olan 0,9755'e ulaştıktan sonra frank karşısında 0,9723 seviyesinde yatay seyrediyor

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