Goldman Sachs: Petrol fiyatları için riskler aşağı yönlü

Goldman Sachs, gümrük tarifelerindeki artış ve yüksek yedek kapasitenin petrol fiyatları için yaptıkları tahminine yönelik orta vadeli riskleri aşağı yönlü etkilediğini belirtti.

Banka, "Brent tahmin aralığımızı 5 dolar/varil düşürerek 65-80 dolara indirmemize rağmen, petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselmesini bekliyoruz ve piyasanın volatiliteyi ve potansiyel olarak daha düşük yaptırımlı arzdan kaynaklanan yukarı yönlü riski fiyatlandırmasının çok düşük kaldığını düşünüyoruz," dedi.

Goldman Sachs, karışık jeopolitik gelişmeler nedeniyle Brent fiyatlarının 60 dolar seviyelerinden 70 doların biraz üzerine toparlandığını, ancak petrol piyasalarının aşağı yönlü fiyatlara odaklanmaya devam ettiğini söyledi.

Fiyatların olumsuz tarafında, Kremlin'in Ukrayna'nın enerji altyapısını 30 gün boyunca vurmama fikrini desteklemesi ve ABD'nin tam bir ateşkes için görüşmelerin hemen başlayacağını söylemesi, Rusya'ya yaptırımlarda yakın vadeli bir sıkılaştırma olasılığının azalması var.

ICE'de Brent petrolü 22 cent düşüşle 70,34, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 22 cent düşüşle 66,68 dolardan işlem görüyor.