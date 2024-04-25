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Goldman Sachs'tan petrol fiyatları açıklaması

Goldman Sachs stratejistleri, yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyon için yarattığı riskin sınırlı olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 08:43

Goldman Sachs stratejistleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riski oldukça sınırlı.

Stratejistler, mevcut fiyatların 5-10 dolarlık bir jeopolitik risk primi içerdiğini ve küresel yedek üretim kapasitesinin oldukça yüksek kaldığını söylüyor.

Bu stratejistler, arz üzerinde daha fazla jeopolitik risk olmaması halinde Brent'in varil başına 90 dolar tavan yapacağını ve petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesine karşı bir miktar "sigorta" sağlayacağını tahmin ediyor.

GS ayrıca petrol ve diğer emtia şoklarından kaynaklanan geçişkenliğin "ekonominin soğuması ve enflasyonun normale yakın seviyelere dönmesiyle birlikte çok daha düşük olacağına" inanıyor.

Daha yüksek ham petrol fiyatlarının büyümede kayda değer bir yavaşlama anlamına bile gelmeyeceğini savunan Goldman Sachs,"Petrol fiyatlarındaki son artış, 2024 yılında küresel GSYH üzerinde 0,1 puanlık bir düşüşe işaret ederken, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yükseldiği yukarı yönlü senaryoda GSYH darbesi hala ılımlı bir 0,3 puana yükselecektir" dedi.

GS ekonomistlerine göre, küresel ekonomi 2024 yılında %2,6 oranında büyüyecek.

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