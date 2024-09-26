Gümüş 12 yılın zirvesinde

ABD'de parasal gevşeme döngüsüne girilmesi ve son dönemde Çin'den ardı ardına gelen teşvik haberleri emtia piyasalarında her gün yeni bir varlığın parlamasına neden oluyor.

Altında sıra sıra gelen rekorlardan sonra gümüş de yükselişe geçti.

Spot piyasada gümüşün onsu 32,50 doları aştı. Gümüşün onsu böylelikle 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. 2011'de 50 dolarla gümüş fiyatlarında rekor kaydedilmişti.

Bu yıl gümüş tarafında yüzde 35'i aşan prim kaydedildi.

Gümüş, Fed'in gevşemeye yönelmesi ve ek faiz indirimleri beklentisinin getirisi olmayan metallere fayda sağlaması nedeniyle yılın en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu.

Gümüşte primler Çin'in ekonomisini canlandırmak için harekete geçmesiyle endüstriyel kullanımın artması olasılığıyla desteklenirken, gümüş destekli Borsa yatırım fonlarına akışlar da toparlanma belirtileri gösterdi.