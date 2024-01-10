ING döviz analistinden Euro yorumu

ING döviz analisti Francesco Pesole, Euro Bölgesi para piyasalarının Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin olası boyutunu "önemli ölçüde abartması" nedeniyle euronun ikinci çeyrekten itibaren sterlin karşısında toparlanmasını beklediğini söyledi.

Bu arada, piyasalar BoE'nin 2024 yılında ECB ve Fed'ye göre yaklaşık 15 baz puan daha az parasal genişleme yapacağını fiyatlıyor.

"İngiltere'de ekonomik koşulların kötüleşmesi, BOE'nin faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesini gerektirecek" diye konuşan Pesole, ING'nin 100 baz puanlık bir indirim tahmin ettiğini vurguladı. Ancak Pesole, EUR/GBP'nin yakın vadede daha zayıf kalabileceğini söyledi.

EUR/GBP dün 0,8585 ile üç haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Bugün ise 0,8603'ten işlem görüyor.