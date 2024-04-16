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Japonya döviz piyasasına karşı harekete geçmeye hazır

Japonya Maliye Bakanı, döviz piyasasında harekete geçmeye hazır oldukları uyarısını tekrarladı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 09:14

Japonya Maliye Bakanı, gerekirse döviz piyasasında harekete geçmeye hazır olduğu uyarısında bulundu, ancak para biriminin bir gecede 34 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yenin yeniden zayıflamasına neden olan yorumlarında maksimum tehdidinden kaçındı.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, IMF'in yıllık etkinlikleri ve G7 ile G20 ülkelerinin maliye şeflerinin toplantıları için Washington'a hareketinden önce Tokyo'da yaptığı açıklamada "Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli olması halinde duruma müdahale etmek için mümkün olan tüm tedbirleri almaya hazırız" dedi.

Suzuki, geçen ay para birimi dolar karşısında 152 seviyesine yaklaştığında kullandığı, döviz piyasalarına olası müdahalenin en doğrudan ipucu olan, gerekirse "cesur" adımlar atma tehdidini dile getirmedi.

Maliye Bakanı'nın yorumları, ABD perakende satış rakamlarının beklenenden güçlü gelmesinin ardından yenin 154,45 ile 34 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından geldi. Suzuki'nin maksimum tehdidinden kaçınmasıyla yen günün en düşük seviyesine geriledi.

Piyasadaki hareketlerin hızlı ya da aşırı olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınacağını söyleyen Suzuki, "Döviz piyasasındaki hareketlerle ilgili olarak benim pozisyonum şu ana kadar söylediklerimle aynıdır ve bunu tekrarlamaktan kaçınmak istiyorum" dedi.

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