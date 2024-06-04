Japonya Maliye Bakanı: Yene yaptığımız müdahale bir dereceye kadar etkili oldu

Japonya Maliye Bakanı, hükümetin bir aydan biraz daha uzun bir süre önce döviz piyasasına yaptığı müdahalenin bir dereceye kadar etkili olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerine karşı koymak için piyasaya müdahale ettik. Bu açıdan bakıldığında, bunun belirli bir etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

'TÜM TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK'

Suzuki'nin açıklamaları Japon yetkililer tarafından hükümetin harekete geçtiğini teyit eden ilk açıklama oldu. Yen, Suzuki'nin müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından dolar başına 156,32 seviyesine geriledi.

"Hükümet döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeye ve mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam edecektir" diyen Suzuki, aşırı döviz oynaklığına ilişkin standart bir uyarıyı yineledi.