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Japonya'dan yen açıklaması: Son hareketler spekülatif

Japonya'nın kur hareketlerinden sorumlu bürokratı Masato Kanda, yendeki son hareketlerin spekülatif olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 08:46

Japonya'nın kur hareketlerinden sorumlu bürokratı Masato Kanda, yenin mevcut zayıflığının temel göstergeleri yansıtmadığını söyledi.

Uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı olan Masato Kanda, "Para birimlerine baktığımızda, dolar/yen sadece son iki hafta içinde %4'lük büyük dalgalanmalar yaşadı. Bu düşüş temel ilkeleri yansıtmıyor ve bu konuda garip bir şeyler hissediyorum" dedi.

Kanda son yen hareketlerini "spekülatif" olarak nitelendirdi. Herhangi bir tedbiri göz ardı etmeyeceğini ancak para biriminin, ithalat maliyetlerini artırarak insanların geçim kaynaklarına darbe vurabilecek hareketine uygun şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yendeki zayıflığın ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan, savunma hatları sorulduğunda aklında belirli bir döviz seviyesi olmadığını söyledi. Döviz hareketlerini aciliyet duygusuyla yakından izlediğini vurguladı.

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