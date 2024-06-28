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Küresel LNG piyasasında sıkılaşma bekleniyor

Norveç'in doğal gaz sahalarında 10 Ağustos'tan eylüle kadar gerçekleştireceği bakım çalışmalarının Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebini artırması ve küresel LNG piyasasında daralmaya neden olması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 09:57

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 09:58

Dünyanın en büyük petrokimya piyasası bilgi sağlayıcısı ICIS'in yayınladığı temmuz ayına ilişkin doğal gaz tahmin raporuna göre, temmuzda 2,2 milyon tonluk LNG arz fazlası bekleniyor.

LNG PİYASASINDA SIKILAŞMAYA NEDEN OLACAK

Avrupa'nın LNG ithalatının temmuzda aylık bazda yüzde 17 artmasının beklendiği ifade edilen rapora göre, Norveç'in Avrupa'ya gaz arzı, temmuzda da odak noktası olmaya devam edecek.

Raporda, Norveç'te sonraki doğal gaz saha bakım döneminin 10 Ağustos'ta başlayıp eylüle kadar süreceği belirtilerek, bunun Avrupa'nın LNG talebini artıracağı ve yaz boyunca arz fazlası olan küresel LNG piyasasında sıkılaşmaya neden olacağı kaydedildi.

Avrupa'nın doğal gaz depolarının temmuzda yüzde 87 dolu olacağı tahmin edilen raporda, "Bu oran 2023'tekinden bir puan daha yüksek ve Avrupa Komisyonu'nun 1 Kasım için yüzde 90 doluluk hedefinden üç puan uzakta." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de fiyat dalgalanmaları yaşanacağı vurgulanarak, "Ağustos başında Rus gaz transitinde ani bir düşüş yaşanacağı endişesi ve Asya'da devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle temmuz boyunca bu dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

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