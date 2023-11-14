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Küresel petrol arzı ekimde günlük 320 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, ekimde bir önceki aya göre günlük 320 bin varil artarak 102 milyon 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 12:31

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 12:31

IEA'nın ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, ekimde değişmedi ve 28 milyon 210 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 33 milyon 790 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre günlük 320 bin varil artarak günlük yaklaşık 68 milyon 230 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi ekimde günlük 320 bin varil artarak 102 milyon 30 bin varile ulaştı.

Söz konusu artışta, Kanada ve ABD'nin üretimindeki yükseliş etkili oldu. Ekimde günlük üretim, bir önceki aya göre Kanada'da 180 bin varil, ABD'de ise 100 bin varil arttı.

Raporda, İsrail-Filistin çatışmasının küresel petrol arzını etkilemediği belirtildi.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDEKİ BÜYÜME 2024'TE YAVAŞLAYACAK

IEA'ya göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 101 milyon 960 bin varile ulaşacak.

Söz konusu artışın, ağırlıklı olarak, Çin'in başı çektiği OECD dışı ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Eylülde günlük 17 milyon 100 bin varil tüketim ile tüm zamanların rekorunu kıran Çin'in, talepteki artışa tek başına günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varil katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebindeki büyümenin gelecek yıl ise yavaşlayacağı öngörülüyor. Talebin, 2024'te bu yıla göre günlük yaklaşık 930 bin varil artışla 102 milyon 890 bin varile ulaşması bekleniyor.

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