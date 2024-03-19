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Morgan Stanley Brent petrolün 90 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor

Morgan Stanley, Brent petrolünde varil fiyatının yaza kadar 90 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:46

Morgan Stanley, OPEC+'ın üretim kısıntısı taahhüdü ve Rusya'nın rafinerilerine yönelik son drone saldırılarının ardından petrol üretimini kısması nedeniyle daha sıkı arz ve talep dengelerini gerekçe göstererek 2024'ün üçüncü çeyreği için Brent petrol fiyatı tahminlerini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, OPEC ve Rusya için arz tahminini ikinci ve üçüncü çeyrek için günlük 0,2-0,3 milyon varil düşürdü, çünkü ikinci çeyrekte mütevazı bir açık öngördü ve üçüncü çeyrekte daha büyük bir açık olacağını tahmin etti.

Banka ayrıca ilk çeyrek Brent fiyat görünümünü 82,5 dolardan 85 dolara, ikinci çeyrek tahminini 82,5 dolardan 87,5 dolara yükseltti ve dördüncü çeyrek için daha önce 80 dolar olan beklentisini 85 dolar olarak revize etti.

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