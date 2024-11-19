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Petrolde arz endişesi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda güne yüzde 0,15 artışla 73,20 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarının artışında, küresel petrol arzında yaşanan aksamalar etkili oluyor.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2024 10:39

Dün 73,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 73,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, küresel petrol arzında yaşanan aksamalar etkili oluyor.

Norveçli Equinor şirketinin, elektrik kesintisi nedeniyle Johan Sverdrup petrol sahasındaki üretimi durdurduğunu açıklamasının ardından dün petrol fiyatları varil başına 2 doların üzerinde yükseldi. Söz konusu sahada günlük 755 bin varillik üretim durduruldu.

Equinor'dan yapılan bilgilendirmede, üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğü ama ne zaman devreye alınacağının belli olmadığı kaydedildi. Batı Avrupa'nın en büyük petrol sahası olan Johan Sverdrup'ta yaşanan kesinti, piyasa oyuncularının arz sıkıntısı endişelerini körükleyerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, ABD'li Chevron tarafından işletilen Kazakistan'ın en büyük petrol sahası Tengiz'de, petrol üretiminin planlı onarım çalışmaları nedeniyle yüzde 28 ila 30 oranında azaldığı bildirildi.

Petrol fiyatları çeşitli sahalarda üretimin durması nedeniyle yükselişini sürdürürken, yatırımcılar Rusya-Ukrayna savaşının kızışacağı endişesiyle temkinli davranıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 doların direnç, 70,20 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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