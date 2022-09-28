Gazprom'un sözleşmelerde yazan miktarda doğal gazın transit geçişini gerçekleştirmeyen Ukrayna enerji şirketi Naftogaz'a ödeme yapmayacağını, anlaşmazlığın çözümü için sözleşmede yer alan İsveç ve İsviçre tahkim mahkemelerinin tarafsızlıklarını yitirdikleri açıklamaları Avrupa'yı tedirgin etti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına meydana gelen patlamaların sabotaj olduğu açıklamaları, bu iki boru hattından gaz akışının uzun bir süre sağlanamayacağı endişeleri fiyatları yukarı çekti.

Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz akışını kesmesi halinde Avrupa'ya gaz akışı için sadece TürkAkım boru hattı kalacak.

Şu sıralarda Hollanda TTF'de Ekim vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 14,67 artışla 211 euro/MWh ve Aralık vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 12,6 artışla 232,80 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.