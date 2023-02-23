Rus petrol sektöründen kaynakların verdikleri bilgilere göre Rusya, Batı limanlarından ham petrol ihracatını planlanan üretim kesintisi çerçevesinde Mart ayından itibaren yüzde 25 civarında azaltmaya hazırlanıyor.

Rusya, Mart ayında petrol üretimini Ocak ayı seviyesine göre 500 bin varil azaltmayı planlıyor.

Ocak ayında Rusya'nın petrol üretimi Aralık ayına göre yüzde 0,5 azalarak 42,1 milyon ton oldu.

Aynı ayda doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 52,2 milyar metreküp oldu. Doğal gaz üretimi Ocak'ta Aralık 2022'ye göre ise yüzde 1,6 arttı.