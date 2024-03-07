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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri şubatta arttı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri şubatta 336 milyar ruble artarak 12,3 trilyon rubleye (yaklaşık 135,4 milyar dolar) yükseldi.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 13:22

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 13:22

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin şubatta 336 milyar ruble arttığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, buna göre toplam hacmin 1 Mart itibarıyla 12,3 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, rezervlerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 6,8 seviyesinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Rus hükümeti, son yıllarda Ulusal Refah Fonu'nda dolar ve avronun payını sıfırlarken, altın ve yuanın payını artırmıştı.

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