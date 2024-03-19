CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Ukrayna saldırıları Rusya'nın petrol işleme kapasitesini sınırladı

Ukrayna saldırıları Rusya'nın petrol işleme kapasitesini sınırladı

Ukrayna saldırıları Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin 600 bin varillik bölümünü devre dışı bıraktı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:33

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:33

Gunvor Group Ltd. CEO'su Torbjörn Törnqvist, Rusya'nın günlük petrol işleme kapasitesinin yaklaşık 600.000 varilinin Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle devre dışı kaldığını tahmin ediyor.

Hafta sonu Rusya'da bazıları sınırlarının derinliklerinde olmak üzere çok sayıda tesisin insansız hava araçlarıyla vurulması dizel vadeli işlemlerini dördüncü seansta da yükseltirken benzin vadeli işlemlerini altıncı seansta da tırmandırdı.

Houston'da düzenlenen CERAWeek konferansında konuşan Törnqvist, "Bu çok önemli çünkü bu durum distilat ihracatını doğrudan etkileyecek. Bu da ihracatı muhtemelen birkaç yüz bin varil azaltacak, yani bana göre bu bir distilat sorunu" dedi.

Gunvor, Ukrayna'nın işgalinden önce Rus petrolünün önemli bir tüccarıydı ancak çatışma başladıktan kısa bir süre sonra ticaretten çekildi.

JPMorgan Chase & Co. ise Ukrayna saldırılarının Rus petrol rafinaj kapasitesinin günde yaklaşık 900.000 varilini devre dışı bıraktığını tahmin etti. Natasha Kaneva'nın da aralarında bulunduğu analistler, kapasitenin eski haline dönmesinin "aylar olmasa da birkaç hafta" sürebileceğini ve saldırıların küresel ham petrol fiyatlarına varil başına yaklaşık 4 dolar risk primi ekleyebileceğini söyledi.

Törnqvist, genel olarak ham petrol piyasalarının çoğunlukla dengede olduğunu ve adil bir şekilde değerlendiğini belirterek, ABD arzının bu yıl 2023'teki günlük 700.000 ila 800.000 varil hızının yaklaşık yarısı oranında artmasının muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Çin’de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı 18 Mart 2024 08:54
BOJ’dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor BOJ'dan 17 yıl sonra ilk kez faiz artırması bekleniyor 18 Mart 2024 08:51
Çin’in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti 18 Mart 2024 08:46
Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde Bitcoin kayıplarını geri topladı: 68 bin doların üzerinde 18 Mart 2024 08:44
Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 236 liradan işlem görüyor 18 Mart 2024 11:33
Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak "Fed, faizleri uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacak" 18 Mart 2024 08:42
Ons altın fiyatı geriledi Ons altın fiyatı geriledi 18 Mart 2024 08:48
Binance CEO’sundan Bitcoin fiyatı beklentisi Binance CEO'sundan Bitcoin fiyatı beklentisi 18 Mart 2024 08:39
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mart 2024 13:52
AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi AB liderlerinden Mısır’a 7,4 milyar euroluk destek beklentisi 17 Mart 2024 16:31
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 18 Mart 2024 10:02
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi 18 Mart 2024 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.001,64
%0,1638
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
1.158,01
%15,8007
ALTIN
952,25
%-4,7755
BORSA
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
1.226,68
%22,6683
ALTIN
942,46
%-5,7538
BORSA
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
2.072,44
%107,2444
ALTIN
1.697,31
%69,7306
BORSA
BİST En Aktif Hisseler