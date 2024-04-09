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7 ayın en yükseği: İngiltere'de perakendede paskalya etkisi

İngiltere'de perakende harcamalar, Paskalya nedeniyle 7 ayın en yükseğine çıktı.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2024 08:54

İngiltere'de Mart ayında gıda harcamaları Paskalya'nın erken gelmesi ile artarken, perakende satışlar Ağustos ayından bu yana en yüksek artış gösterdi; Ancak yağışlı havanın diğer mallara olan talebi azaltması nedeniyle perakende satışlarda genel tablo zayıf kaldı.

İngiltere ekonomisi geçen yılın ikinci yarısında sığ bir resesyona girdi; ancak daha yeni veriler enflasyon baskılarının hafiflemesiyle bu yılın ilk çeyreğinde yavaş büyümeye geri dönüleceğini gösteriyor.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından açıklanan rapora göre, Mart ayında toplam perakende harcamaları bir yıl öncesine göre yüzde 3,5 daha yüksek oldu. Böylece iki yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez en son tüketici fiyat enflasyonu verilerinin üzerine çıkıldı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Perakende satış büyümesi geçen ay artarken, bu büyük ölçüde Paskalya'nın alışılmadık derecede erken gelmesinden ve ardından uzun hafta sonundan önceki haftada gıda satışlarında yaşanan artıştan kaynaklandı." dedi.

Dickinson, Mart ayındaki yağışlı havanın bahçe mobilyaları, ev geliştirme ürünleri, giyim ve ayakkabı satışlarına zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

İlk çeyreğin tamamında gıda satışları bir önceki yıla göre %6,8 artarken, gıda dışı harcamalar %1,9 düştü.

Karşılaştırılabilir verilerle perakende satış artışı bir önceki ay gördüğü %1,0 seviyesinin üzerine çıktı ve %3,2 oldu.

Barclayscard tarafından hesaplanan tüketici harcamaları ise yıllık yüzde 1,9 yukarı geldi.

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