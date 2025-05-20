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AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay verdi.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2025 14:36

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2025 14:37

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında Rusya'nın gölge filosundaki yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor." ifadesini kullandı.

Hibrit tehditlere yönelik yeni önlemler de alındığına işaret eden Kallas, "Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Rusya'nın savaşı daha uzun süre devam ettirmesi halinde daha sert karşılık vereceklerini belirtti.

Bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatındaki kısıtlamaları aşmak için kullandığı 200 civarında tanker kara listeye girecek.

Rus savunma sektörüne mal tedarik ettiği öne sürülen bazı üçüncü ülkelerdeki şirketler ile çok sayıda birey ve kurumun da AB yaptırım listesine eklenmesi bekleniyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçirmişti.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

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