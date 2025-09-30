AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor

CANLI BORSA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerden vatandaşlarına vergi muafiyetleri uygulanan, basit ve şeffaf yatırım hesabı imkanı sunmalarını istedi.

AB Komisyonu, AB ülkelerinde yatırımı daha basit ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "Tasarruf ve Yatırım Hesapları" adlı planını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Avrupa'da vatandaşların tasarruflarını daha iyi yönetmeleri için çeşitli adımlar atılacak.

Avrupalılar bankalardaki mevduat hesaplarından farklı yatırımlara yönlendirilecek. Bu kapsamda, bireylerin sermaye piyasalarına yatırım imkanları geliştirilecek.

AB ülkelerine, vatandaşlarına yönelik çevrim içi, basit ve erişilebilir yatırım hesapları sunmaları tavsiye edilecek. Böylece, bireysel yatırımcılar kolaylıkla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilecek.

Söz konusu yatırım hesapları, vergi teşvikleri ve basitleştirilmiş vergi prosedürleri gibi uygulamalarla daha cazip hale getirilecek. Yatırım hesapları ile vatandaşların tasarruflarını banka mevduatlarında tutmaya kıyasla daha yüksek getiri elde etmeleri sağlanacak.

Avrupalılar, genellikle tasarruflarını bankaların düşük faizli mevduat hesaplarında tutuyor. AB, bu tasarrufların sermaye piyasasına aktarılarak yatırıma dönüştürülmesi için planlar yapıyor.

