Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2022 yılı saatlik iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, işçilik maliyetleri 2022'de bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi.

Geçen yıl, saatlik iş gücü maliyetinin AB ortalaması 30,5 avro, Avro Bölgesi ortalaması 34,3 avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu maliyetler 2021 yılında AB'de 29 avro, Avro Bölgesi'nde de 32,8 avro seviyesinde belirlenmişti.

AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılık olması dikkati çekti. Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti, ülkelere göre 8,2 avro ile 50,7 avro arasında değişiklik gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Lüksemburg'da 50,7 avro, Danimarka'da 46,8 avro, Belçika'da 43,5 avro, Fransa'da 40,8 avro, Hollanda'da 40,5 avro, İsveç'te 40,1 avro, Almanya'da 39,5 avro ve Avusturya'da 39 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 8,2 avro ile Bulgaristan'da, 9,5 avro ile Romanya'da, 10,7 avro ile Macaristan'da ve 12,1 avro ile Hırvatistan'da belirlendi.