Yapılan açıklamaya göre Biden, 430 milyar dolar büyüklüğündeki iklim, sağlık ve vergi yasasını bugün imzalayacak. İmzalanacak olan yasa,. yeni elektrikli araçlar için 7500 dolara kadar olan vergi indirimini yeniden yapılandırıyor ve kullanılmış elektrikli araçlar için 4 bin dolara kadar yeni bir vergi iadesi sistemi ortaya koyuyor.

Yasa ayrıca, araç üreticilerine daha temiz, çevreci araçlar üretmeleri için vergi indirimi, kredi ve karşılıksız destek olarak on milyarlarca dolar verilmesini de kapsıyor.

Volkswagen, GM, Toyota Motor ve Ford Motor'u temsil eden Otomotiv İnovasyon İttifakı bu ay yaptığı açıklamada, Biden'in onay vereceği yasanın ABD'de hali hazırda satılmakta olan 72 farklı modelde hibrid ve tam elektrikli aracın yüzde 70'inin vergi indirimi almaya uygunsuz hale gelmesine yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre 2023 yılında 11 bin yeni elektrikli araç başına 7500 dolar vergi indiriminden yararlanacak.