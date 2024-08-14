ABD enflasyonu yıllık bazda beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. TÜFE, haziranda ise yüzde 0,1 azalmıştı.

YILLIK ENFLASYON YAKLAŞIK 3,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi.

Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 3 yükselmişti.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Barınma fiyatları aynı dönemde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,1'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,2 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

Yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden çekirdek enflasyon, haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 olmuştu.