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ABD'de LMI endeksi 18 ayın zirvesinde

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), yeni yılda üst üste üçüncü ayda da yukarı yönlü seyrini sürdürdü ve 18 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 09:09

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Mart ayında 1,8 puan artışla 56,5 puandan 58,3 puana yükseldi.

Böylece endeks 2022 yılı Eylül ayında görülen 61,2 seviyesinin ardından en yüksek noktaya geldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

LMI, son sekiz ayda yedinci kez genişleme gösteriyor. Bu büyüme, taşımacılıkta devam eden ilerleme ile imalat ve toptan satış seviyelerinde yukarı yöndeki stokların birikmesinden kaynaklandı.

Açıklamada, 18 ay önceki verilerin istenmeyen stoklar ve yüksek depolama maliyetlerinin yanı sıra, cansız bir navlun piyasasının etkisiyle şiştiği, lojistik sektörünün şu anda o dönemden daha sağlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mart 2024, uzun süredir planlanan envanter genişlemelerinin yanı sıra, hem depolama hem de nakliyede daha verimli kullanım seviyelerinin büyümenin itici güçleri olduğunu gördüğümüz için farklı bir hikaye. " denildi.

Ancak üst üste gelen yükselişlere rağmen, endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 62,2 seviyesinin altında kalmaya 21'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

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