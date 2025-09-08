ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin Rusya'ya yönelik "baskıyı" artırmaya hazır olduklarını ancak Avrupalı devletlerin de kendilerine bu hususta katılmaları gerektiğini ifade etti.

NBC News'in "Meet the Press" programına konuk olan Bessent, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, "Rusya'ya baskıyı artırmaya hazırız ancak Avrupalı ortaklarımızın da bizi takip etmesi gerekiyor çünkü ABD ve Avrupa Birliği (AB) bunu birlikte yaparsa, Ukrayna ordusunun ne kadar dayanabileceği ile Rus ekonomisinin ne kadar dayanabileceği arasında bir yarışa gireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ve AB'nin devreye girerek Rus petrolü satın alan ülkelere "daha fazla yaptırım ve ikincil tarifeler" uygulaması durumunda Rus ekonomisinin çökeceğini savunan Bessent, Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına oturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Federal Temyiz Mahkemesinin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından, bu durumla ilgili Yüksek Mahkemeye başvurmasına değinerek, "Yüksek Mahkemede kazanacağımızdan eminim ancak izleyebileceğimiz birçok başka yol var." dedi.

Söz konusu temyiz mahkemesi kararının "Trump'ın müzakerelerde elini zayıflattığını" vurgulayan Bessent, Yüksek Mahkemenin başvurularını reddetmesi durumunda tarifelerden elde edilen gelirlerin yaklaşık yarısını iade etmek zorunda kalacaklarını ve bunun ABD hazinesi için "korkunç" olacağını ifade etti.

