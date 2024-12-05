CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2024 17:02

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2024 17:05

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gelen verilere göre, işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi arttı.

9 BİN KİŞİ ARTTI

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artışla 224 bine ulaştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artarak 218 bin 250'ye yükseldi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Kasım ile biten haftada 25 bin kişi azalarak 1 milyon 871 bine düştü.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de hizmet sektörü güveni geriledi İngiltere'de hizmet sektörü güveni geriledi 04 Aralık 2024 14:06
S&P Global Ratings’ten 2025 uyarısı S&P Global Ratings'ten 2025 uyarısı 04 Aralık 2024 13:50
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Aralık 2024 13:19
Avrupa’nın otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor Avrupa'nın otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor 04 Aralık 2024 11:19
Brent petrolün varil fiyatı 73,70 dolar Brent petrolün varil fiyatı 73,70 dolar 04 Aralık 2024 10:02
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi 04 Aralık 2024 09:55
Fed üyesi Goolsbee: Faizler önümüzdeki 12 ay içinde daha da düşecek Fed üyesi Goolsbee: Faizler önümüzdeki 12 ay içinde daha da düşecek 04 Aralık 2024 08:53
Fed üyesi Daly: Aralık’ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı Fed üyesi Daly: Aralık'ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı 04 Aralık 2024 08:51
Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak 04 Aralık 2024 08:48
Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü Avustralya ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 04 Aralık 2024 08:46
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 05 Aralık 2024 09:23
Katar İngiltere’de iklim teknolojisin yatırım yapacak Katar İngiltere'de iklim teknolojisin yatırım yapacak 04 Aralık 2024 08:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler