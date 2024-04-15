CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde artarak, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 709,6 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 16:36

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 16:36

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 709,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Perakende satışlar, şubatta yüzde 0,9 artışla 704,5 milyar dolar olmuştu. Ülkede perakende satışlar, martta yıllık bazda da yüzde 4 artış kaydetti. Perakende satışlar şubat ayında ise yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.

TÜKETİCİ HARCAMALARININ GÜÇLÜ KALDIĞINI GÖSTERİYOR

Söz konusu dönemde mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri ve benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Öte yandan spor ürünleri, hobi, müzik aletleri satılan mağazalar ile kitapçılarda, giyim ürünleri, elektronik cihazlar ve motorlu taşıt ile parçalarının satıldığı yerler ve mobilya mağazalarındaki satışlarda düşüş kaydedildi.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
LME Rus metallerini sisteminden yasakladı LME Rus metallerini sisteminden yasakladı 15 Nisan 2024 09:02
Japonya’da sermaye harcamaları beklentileri aştı Japonya'da sermaye harcamaları beklentileri aştı 15 Nisan 2024 08:56
Rusya’ya yaptırımlar Şangay’ın rolünü arttıracak Rusya'ya yaptırımlar Şangay'ın rolünü arttıracak 15 Nisan 2024 08:53
Orta Doğu’daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor Orta Doğu'daki gerginlik Asya için belirsizliği artırıyor 15 Nisan 2024 08:49
Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi Fed üyesi Goolsbeee: Odak noktamız PCE verisi 15 Nisan 2024 08:41
Petrol fiyatları düşen risk primi ile birlikte geriledi Petrol fiyatları düşen risk primi ile birlikte geriledi 15 Nisan 2024 09:17
Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması: Aciliyeti yok Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması: Aciliyeti yok 15 Nisan 2024 08:44
Ons altında ’Orta Doğu’ etkisi Ons altında 'Orta Doğu' etkisi 15 Nisan 2024 08:58
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı 15 Nisan 2024 08:44
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 15 Nisan 2024 10:05
Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarihi vererek duyurdu: Altın gram fiyatı 3 bin TL’yi görebilir Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarihi vererek duyurdu: Altın gram fiyatı 3 bin TL'yi görebilir 14 Nisan 2024 16:14
Küresel piyasalar gerilim sonrası haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar gerilim sonrası haftaya pozitif seyirle başladı 15 Nisan 2024 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,23
%0,7231
ALTIN
997,23
%-0,2768
DOLAR
989,45
%-1,0549
BORSA
980,11
%-1,9886
EURO
1.265,75
%26,5749
ALTIN
1.120,59
%12,0594
DOLAR
1.009,55
%0,9547
BORSA
1.101,53
%10,1533
EURO
1.340,82
%34,0815
ALTIN
1.131,54
%13,1542
DOLAR
1.093,11
%9,3109
BORSA
1.129,30
%12,9296
EURO
2.265,27
%126,5266
ALTIN
1.733,76
%73,3761
DOLAR
1.906,71
%90,6713
BORSA
1.745,07
%74,5068
EURO
BİST En Aktif Hisseler