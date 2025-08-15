CANLI BORSA
ABD'de sanayi üretimi Temmuz'da geriledi

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 16:59

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi.

Beklentilerin aksine düşüş kaydeden sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artmıştı.

Sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise temmuzda değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 77,5'e indi.

Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 77,6 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda 77,7 olarak kaydedilmişti.

