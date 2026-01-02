ABD'de tahvil getirileri arttı

CANLI BORSA
ABD hazine tahvilleri, 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişle açılış yaparak, geçen yıl beş yılın en güçlü performansını sergilemesinin ardından pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de 10 yıllık hazine tahvili getirisi, erken işlemlerdeki yükselişin ardından 2 baz puan gerileyerek yüzde 4,15 seviyesine indi. 30 yıllık tahvil getirisi ise Eylül başından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1 baz puanlık düşüşle yüzde 4,84 seviyesinde işlem gördü.

Dalgalanmalara rağmen, 2025 yılı ABD Hazine tahvilleri açısından güçlü geçti. Bloomberg'in izlediği tahvil endeksi yüzde 6'nın üzerinde getiri sağladı. Ayrıca ABD tahvil piyasasındaki oynaklığı yansıtan endeks, 2022 başından bu yana en düşük düzeylerine indi.

2026 yılına girilirken ise tahvillerin bu olumlu performansını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsizliğini koruyor. Piyasalar, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılacağı beklentisinde birleşmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mayıs'ta görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine daha güvercin bir isim atayacağı yönündeki beklentiler bu görüşü destekliyor.

ABD ekonomisi dirençli kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, son iki yılın en hızlı büyümesine işaret etti. Ancak bu durum, kısa vadede faiz indirimi olasılığını karmaşıklaştırıyor.

Diğer yandan küresel tahvil piyasalarında zayıflama sinyalleri görüldü. Almanya'da 10 yıllık tahvil getirisi 6 baz puan artarak yüzde 2,91'e ulaşsa da kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. İngiltere'de ise getiriler yaklaşık 5 baz puan yükseldi. Avustralya'da ise 3 ve 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 9 baz puan arttı. Bu artışta, emtia fiyatlarındaki yükselişin ülke ekonomisine destek sağlayacağına dair beklentiler etkili oldu.

