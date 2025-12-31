Çin'de imalat faaliyetleri büyüdü

CANLI BORSA
Çin ekonomisi, aralık ayında imalat sektöründe görülen toparlanmayla birlikte yılı beklentilerin üzerinde tamamladı.

Çin ekonomisi, Aralık ayında imalat sektöründe yaşanan toparlanma sayesinde yılı beklentilerin üzerinde tamamladı. Resmi veriler, mart ayından bu yana ilk kez fabrika faaliyetlerinde büyüme görüldüğünü ortaya koydu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü yayımladığı verilere göre, Resmi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 50,1'e yükselerek hem kasım ayındaki 49,2 seviyesinin hem de ekonomistlerin 49,2'lik tahmininin üzerine çıktı. Endeksin 50'nin üzerinde seyretmesi, sektörde genişlemeye işaret ediyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımdaki 49,7'den 50,7'ye çıkarak ekonomide genel bir toparlanma sinyali verdi. İmalat dışı PMI ise hizmetler ve inşaat sektöründeki toparlanmayla birlikte 49,5'ten 50,2'ye yükseldi.

Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, aralık ayında yeni siparişlerde artış yaşandığını belirterek, bu gelişmenin üretim ve talepte kayda değer bir canlanmayı gösterdiğini ifade etti.

