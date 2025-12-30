Deutsche Bank: ABD ekonomisi 2026’da toparlanacak

Deutsche Bank, yıllık ve dördüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe büyümenin %2,4'e yükseleceğini öngörürken, 2027–2028 döneminde büyümenin %2–2,25 aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Görünümde, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ve vergi indirimleri ile daha düşük tarifelerin destekleyici etkisi öne çıkıyor.

İşgücü piyasasında işsizliğin 2026'da yaklaşık %4,5 ile zirve yapmasının ardından yılın ikinci yarısında sınırlı bir gerileme göstermesi bekleniyor. Rapora göre piyasa kırılganlığını korurken riskler aşağı yönlü. Yapay zekâ kullanımının bazı sektörlerde işten çıkarmaları artırabileceği, ancak verimlilik artışıyla bu etkinin kısmen dengelenebileceği belirtiliyor.

Enflasyon cephesinde ise dezenflasyon sürecinin 2026'nın ikinci yarısında yeniden hız kazanacağı öngörülüyor. Daha düşük tarifeler ve barınma maliyetlerindeki yavaşlama bu süreci desteklerken, çekirdek PCE enflasyonunun 2026 yıl sonunda %2,4'e gerilemesi bekleniyor. 2027–2028 için çekirdek PCE tahmini yaklaşık %2,25 seviyesinde bulunuyor.

Para politikasında Fed'in 2026'nın başlarında faizleri sabit tutması, Eylül 2026'da ise daha güvercin bir yönetim altında ek bir faiz indirimi yapması öngörülüyor. Fed fonlama faizinin dip seviyesinin %3,3 ile nötr aralığın altında oluşması ve 2026'nın ilk çeyreğinde bilanço büyümesinin rezerv yönetimi alımlarıyla yeniden başlaması bekleniyor.