BOJ'dan yeni faiz artışı sinyali: Reel faiz hala çok düşük

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu ayın başlarında gerçekleştirdiği ve politika faizinde artış kararı aldığı toplantının özetinde, bazı yönetim kurulu üyeleri ülkenin reel faiz oranlarının hâlâ çok düşük olduğuna dikkat çekerek, ileride ek faiz artırımlarının mümkün olabileceği sinyalini verdi.

19 Aralık'ta sona eren toplantıya ilişkin bugün yayımlanan özete göre, dokuz kurul üyesinden biri, Japonya'nın reel politika faizinin küresel çapta en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Bankanın para politikasındaki gevşeme derecesini yeniden ayarlaması uygun olur" ifadesini kullandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğu, önümüzdeki altı ay içinde bir faiz artışı daha bekliyor ve döngü sonunda faiz oranının %1,25 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

BOJ'un eski icra direktörü Hideo Hayakawa da bu ay yaptığı değerlendirmede, faiz oranının 2027 başına kadar %1,50'ye çıkabileceğini öngördü. Özet, BOJ'un hâlâ ekonomiyi ne teşvik eden ne de frenleyen nötr faiz seviyesine ulaşmadığını gösteriyor. Bir kurul üyesi, "Nötr faiz oranına hâlâ önemli bir mesafe var" değerlendirmesini yaptı. Başkan Kazuo Ueda da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, nötr faiz oranını net biçimde belirlemenin zorluğuna dikkat çekmişti.

Ayrıca özet, bazı üyelerin yenin zayıflamasına dair kaygı taşıdığını ortaya koydu. Döviz hareketlerinin toplantı öncesi değerlendirmelerde dikkate alındığı, ancak bu ayki toplantı notlarında yenin sadece bir kez açıkça bahsedildiği, döviz gelişmelerinin ise dört kez gündeme geldiği görüldü. Ocak ayındaki benzer toplantı özetinde ise yen yedi kez, döviz eğilimleri iki kez yer almıştı. Bu toplantıdan önce, yen dolar karşısında yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 160 sınırına yaklaşmıştı.