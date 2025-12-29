Brent petrolün varili 60,87 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 60,87 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2025 09:50

Cuma günü 62,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,43 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artarak 60,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin ABD ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeler ve Orta Doğu'daki gerilimin tedarik tarafında kesinti endişelerini artırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ihtilaflı Donbas bölgesinin hala çözülmesi gereken temel başlıklardan biri olduğunu belirterek, görüşmelerin sonucunun "birkaç hafta içinde netleşeceğini" söyledi. Tarafların toprak düzenlemelerine ilişkin uzlaşma sağlayamaması, barış sürecine yönelik beklentilerin şimdilik askıda kalmasına yol açtı.

Öte yandan Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonları ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamaları arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

Uzmanlar, bölgede tansiyonun yükselmesinin olası tedarik aksamalarına yönelik endişeleri güçlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca ABD'nin Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırım baskısını artırması, piyasada sıkılaşmaya neden olarak fiyatlara destek veriyor. Washington'ın sevkiyatlar ve alıcılara ilişkin adımlarının, OPEC üyesi Venezuela'nın arzını kısıtladığı değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, uluslararası kurumlar ve piyasa analizleri, artan OPEC dışı üretim ve zayıflayan talep görünümü nedeniyle 2026'da küresel petrol arzının talebi aşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,12 dolar direnç, 58,82 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

