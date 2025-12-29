Çin’den 2026 için mali genişleme taahhüdü

Çin, 2026 yılında mali harcama tabanını genişleteceğini duyurarak, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla kamu desteklerinin süreceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Pekin yönetimi; ileri üretim, teknolojik yenilik ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi öncelikli alanlara yönelik hedefli yatırımları artırmayı planlıyor.

Gelecek yılın maliye politikası önceliklerini belirlemeye yönelik yıl sonu toplantısının ardından gelen bu açıklamalar, özellikle emlak sektöründeki zayıflama ve küresel ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan Çin ekonomisinin mali önlemlerle destekleneceğine işaret ediyor. Para politikasında gevşeme alanı daraldığı için, yetkililer ekonomik canlılığı korumak adına seçici kamu harcamalarına yöneliyor.

Bakanlık ayrıca, iç talebin büyümedeki temel rolüne vurgu yaparak, politika yapıcıların hane gelirlerini artırmaya ve tüketimi teşvik etmeye yönelik adımlar atacağını bildirdi. Vergi teşviklerini sadeleştirmeyi ve imalat teknolojisinin geliştirilmesini hedefleyen yeni pilot şehirler projesi başlatılacak.

Ayrıca, devlet tahvili araçlarının daha etkin kullanılması için araç yapısının iyileştirileceği belirtildi. Öte yandan açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin kârları ekimde %5,5 azalırken, kasımda yıllık bazda %13,1 düşüş kaydetti. Ocak-Kasım döneminde ise sanayi kârlarında %0,1'lik sınırlı bir artış görüldü.