Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmasıyla Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2025 10:06

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde de temkinli bir yaklaşım öne çıkarken, Güney Koreli teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

ÇİN'DE ZAYIFLAYAN İÇ TALEP, ŞİRKET KARLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bölgede hafta sonu açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasım ayında yıllık yüzde 13,1 azaldı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca şirketlerin performansını olumsuz etkiledi. Açıklanan veri zayıflayan iç talebin şirket karlarını olumsuz etkilediğini gösterdi.

Çin hükümetinin mali genişleme yapabileceğine dair mesajlar vermesi piyasalar tarafında yakından takip edilirken, ülkenin Tayvan çevresinde tatbikat başlattığına dair haberler bölgedeki savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler reel faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğunu ve bundan sonra da faiz artırımları olabileceğini belirtti.

Analistler, ülkede geçen hafta Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin altında geldiğini belirterek, enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi durumunda Bankanın faiz artırımlarını savunmasının zorlaşabileceğini kaydetti.

GÜNEY KORELİ TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV HİSSELERİ POZİTİF AYRIŞIYOR

Güney Kore borsasında teknoloji hisselerindeki yükselişler endeksi yukarı çekerken, SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,5 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,9 artışla günü tamamladı.

Teknoloji sektöründe ülkede öne çıkan firmalardan olan Naver Corporation'ın hisseleri yüzde 4,1 ve Daum Communications'ın hisseleri yüzde 5 yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 50.494 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 4.220 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.959 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 25.660 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 84.794 puanda seyrediyor.

