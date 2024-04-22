Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş öngörüyor

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından sanayi üretimi ve ürünleri ticaretine yönelik rapor hazırlandı. Hanover Sanayi Fuarı'nda raporun sunumunu yapan Russwurm, Alman sanayisinin maliyet ve talep şoklarından, aşırı yüksek enerji fiyatlarından ve enflasyondan henüz kurtulamadığını söyledi.

Russwurm, "Alman sanayi üretimi, devam eden düşüşlerle mücadele ediyor. Almanya 2024'te muhtemelen daha da gerileyecek. Sanayi üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 1,5 düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretiminde beklenen düşüşün bu yıl ihracatta durgunluğa işaret ettiğini vurgulayan Russwurm, "Ilımlı toparlanma beklentilerine rağmen kendimizi kandırmamalıyız. Genel olarak sanayiye ilişkin üretim rakamları yıllardır endişe verici bir düşüş eğilimi gösteriyor." dedi.

Russwurm, Almanya'nın ihracatının geçen yılki yüzde 1,5'lik düşüşün ardından bu yıl yatay seyretmesini beklediklerini kaydetti.

Raporda, BDI'nın, Alman ekonomisinin 2024'te yüzde 0,3 büyümesini beklediği ifade edilirken, Russwurm, bunun Almanya'nın büyük sanayileşmiş ülkeler arasında bir kez daha geride kalacağı anlamına geldiğini belirtti.

Russwurm, "Sanayi bölgesi için zorluklar büyük olmaya devam ediyor. Alman şirketleri şu anda özellikle yurt dışındaki üretim tesislerinde daha güçlü bir büyüme ve memnuniyet verici iyi karlar elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisinin büyüme dinamiklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Russwurm, yüzde 0,5 gibi düşük bir büyüme trendiyle Almanya'nın, dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve demografi gibi büyük zorlukların üstesinden gelemeyeceğini söyledi.

BDI Başkanı Russwurm, Almanya'da sanayinin, daha fazla yatırım için bürokrasinin azaltılmasına, gözle görülür vergi indirimlerine ve güvenilir ve uygun fiyatlı enerji arzına ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Uzun vadede planlanabilecek rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyacımız var. Elektrik şebekesi ücretleri önemli ölçüde düşürülmeli ve hükümet açıklanan enerji santrali stratejisini ve hidrojen stratejisini hızla somutlaştırmalı ve bunları öncelikli olarak uygulamalıdır. Şirketlerin de acilen daha az bürokrasiye ihtiyacı var. Buna ek olarak, kurumlar vergisi rekabetçi bir seviye olan yüzde 25'e düşürülmelidir. Neredeyse yüzde 30 olan mevcut yük, ciddi bir olumsuz faktördür."

Öte yandan, Alman Mühendisler Derneği (VDMA) de Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 4'lük düşüş tahminini sürdürdü.