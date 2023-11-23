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Almanya enflasyona endeksli tahvil ihracını sonlandıracak

Almanya Federal Finans Ajansı dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın önümüzdeki yıldan itibaren enflasyona endeksli tahvil ihraçlarını durduracağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2023 08:59

Almanya Federal Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2024'ten itibaren, enflasyona bağlı federal menkul kıymetler ihraç edilmeyecek veya mevcut menkul kıymetler yeniden açılmayacak. Ülkenin mevcut enflasyona bağlı menkul kıymetleri serbest piyasada alınıp satılabilir olmaya devam edecek.

Almanya'nın, kalan vadeleri 2,5 ila 22,5 yıl arasında değişen, toplam 66,25 milyar euro tutarında dört adet enflasyona endeksli tahvili bulunuyor.

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