Almanya enflasyona endeksli tahvil ihracını sonlandıracak

Almanya Federal Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2024'ten itibaren, enflasyona bağlı federal menkul kıymetler ihraç edilmeyecek veya mevcut menkul kıymetler yeniden açılmayacak. Ülkenin mevcut enflasyona bağlı menkul kıymetleri serbest piyasada alınıp satılabilir olmaya devam edecek.

Almanya'nın, kalan vadeleri 2,5 ila 22,5 yıl arasında değişen, toplam 66,25 milyar euro tutarında dört adet enflasyona endeksli tahvili bulunuyor.