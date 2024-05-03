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İngiltere'de mağazalara yapılan ziyaret sayısı düştü

Birleşik Krallık'ta perakende ziyaretçi sayısı %7,2 düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 08:32

Birleşik Krallık'ta perakende ziyaretçi sayısı Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlı hava ve Paskalya zamanlamasının erken olması nedeniyle keskin bir düşüş gösterdi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından yayınlanan aylık rapora göre, 27 Nisan'da sona eren dört haftalık dönemde mağazalara yapılan ziyaret sayısı (cadde, perakende parkı ve alışveriş merkezi verilerini içeriyor) bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 düştü.

Mart ayındaki ziyaretçi sayısı, Paskalya'nın bu yıl Mart ayına, 2023'te ise Nisan ayına denk gelmesi nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 oranında daha az düşüş gösterdi. Mart ve Nisan aylarının birleştirilmiş verileri yine de mağaza ziyaretlerinin yıllık bazda %4,2 azaldığını ve sektörün zayıf performansını sürdürdüğünü gösterdi.

Sensormatic Solutions danışmanı Andy Sumpter, "Mart ayında Paskalya'nın da etkisiyle artan ziyaretçi performansının ardından, Nisan ayında mağaza ziyaretlerindeki cansızlık pek çok perakendeci için bir darbe niteliğinde olacaktır" dedi.

Sumpter, yağışlı havanın özellikle outlet ve outdoor odaklı perakendecileri vurduğunu da sözlerine ekledi. İngiltere'nin hava durumu ajansı Met Office'e göre 2012'den bu yana en yağışlı Nisan ayı oldu.

Verilere göre Nisan ayında cadde üzerindeki ziyaretçi sayısı %6,9, perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı %6,2, alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısı ise %7,2 oranında azaldı.

Ayak trafiği raporu, resmi verilerin Birleşik Krallık'ta perakende satış hacminin Mart ayında bir önceki aya göre yatay seyrettiğini göstermesinin ardından geldi.

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