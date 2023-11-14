CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da şirket iflasları arttı

Almanya'da şirket iflasları arttı

Almanya'da artan faiz maliyetlerinin etkisiyle, ekim ayında iflas eden şirket sayısı yüzde 22,4 arttı.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 13:31

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 13:31

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ekim ayındaki iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,4 yükseldi. Ülkede iflaslarda eylülde ise bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış görülmüştü.

Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğunu bildirdi.

Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ağustos ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, ağustosta iflas eden işletme sayısı Ağustos 2022'ye göre yüzde 35,7 artarak 1.556'ya yükseldi.

1,8 MİLYAR AVROLUK BORÇ

Ağustos 2023'de en çok iflas, her 10 bin şirkette 9,9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 7,7 vaka ile geçici iş bulma kurumları gibi hizmet sektörü takip etti. Enerji tedarik sektörü ise her 10 bin şirkette 0,6 vaka ile iflasların en az görüldüğü sektör oldu.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 1,8 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Ağustos 2022'de yaklaşık 800 milyon avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 843 borçlu da ağustosta iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2022'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttı.

Kovid-19 krizi nedeniyle birçok sektörde önemli iş kayıplar yaşayan Alman ekonomisi, son aylarda da enerji krizi, nitelikli çalışan ve malzeme eksikliği sorunu ve yüksek enflasyondan olumsuz etkileniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya ithal ettiği giysileri tekrar ihraç ediyor Almanya ithal ettiği giysileri tekrar ihraç ediyor 13 Kasım 2023 13:07
Ekonomik endişeler emtia piyasasını etkilemeye devam ediyor Ekonomik endişeler emtia piyasasını etkilemeye devam ediyor 13 Kasım 2023 11:11
Morgan Stanley’den Çin ekonomisi öngörüsü Morgan Stanley'den Çin ekonomisi öngörüsü 13 Kasım 2023 08:58
Brent petrolde ABD ve Çin etkisi Brent petrolde ABD ve Çin etkisi 13 Kasım 2023 10:09
Morgan Stanley ve Goldman Sachs Fed tahminlerinde ayrıştı Morgan Stanley ve Goldman Sachs Fed tahminlerinde ayrıştı 13 Kasım 2023 08:50
Japonya’da üretici fiyatları sert düştü Japonya'da üretici fiyatları sert düştü 13 Kasım 2023 08:48
Fed üyesi Daly’den faiz artırım sinyali Fed üyesi Daly'den faiz artırım sinyali 13 Kasım 2023 08:44
5000 TL emekli ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, BağKur ve emekli sandığı ödeme günleri 5000 TL emekli ikramiyesi hesaplara yatıyor! İşte SSK, BağKur ve emekli sandığı ödeme günleri 12 Kasım 2023 13:08
Afrika ülkesi Cibuti ilk yerli uydusunu uzaya fırlattı Afrika ülkesi Cibuti ilk yerli uydusunu uzaya fırlattı 12 Kasım 2023 11:58
Paladyum fiyatları 5 yılın en düşük seviyesinde Paladyum fiyatları 5 yılın en düşük seviyesinde 11 Kasım 2023 11:16
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 11 Kasım 2023 11:12
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı 13 Kasım 2023 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,40
%0,1398
DOLAR
1.000,82
%0,0816
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
996,07
%-0,3935
BORSA
1.003,15
%0,315
DOLAR
971,39
%-2,8608
ALTIN
1.001,64
%0,1639
EURO
960,96
%-3,9042
BORSA
1.027,42
%2,7424
DOLAR
1.001,14
%0,1135
ALTIN
1.039,82
%3,9823
EURO
950,09
%-4,9913
BORSA
1.535,08
%53,5083
DOLAR
1.692,36
%69,2361
ALTIN
1.588,66
%58,8664
EURO
1.650,53
%65,0531
BORSA
BİST En Aktif Hisseler