CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da tüketici güveni, aralık ayı için 0,9 puan artarak eksi 23,2 puan oldu.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 12:47

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekimde bu ay için eksi 24,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralık ayı için 0,9 puanlık artışla eksi 23,2 puana çıktı. Piyasa beklentisi de endeksin eksi 23,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Tüketici güveninde hafif iyileşme, öncelikle art arda iki aydır artan satın alma eğiliminden kaynaklandı. Tüketicilerin satın alma eğilimi 3,3 puan yükselerek eksi 6 puana çıktı. Bu yılın en yüksek ikinci değerine ulaştı.

Ayrıca, tüketicilerin tasarruf eğilimi azaldı, bu da tüketimi destekledi. Almanya'da tüketicilerin gelir beklentileri barometresi ise 2,3 puandan eksi 0,1 puana gerileyerek, marttan beri en düşük seviyeye indi.

GfK'ye göre, Almanların satın alma isteği ve gelecekteki finansal durumlarına ilişkin şüpheleri de arttı. GfK açıklamasında, "Tüketiciler bu ay da önümüzdeki aylarda Alman ekonomisinde önemli bir toparlanma beklenmediğine dair değerlendirmelerini sürdürüyorlar." ifadesi kullanıldı.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, Almanya'da tüketici güveninin neredeyse geçen yılın seviyesinde olduğunu belirterek, "Veriler, Noel satışlarının istikrarlı olacağını gösteriyor. Tüketiciler, 2024 yılının sonuna benzer bir harcama havasındalar. Bu bir yandan belirli bir istikrarı gösteriyor ama aynı zamanda tüketicilerin kısa vadede önemli bir toparlanma beklemediklerini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman perakendeciler, genel ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl Noel satışlarında sadece hafif bir artış bekliyor. Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) kasım ve aralık aylarında satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 126,2 milyar avroya ulaşacağını öngörüyor.

Bu artışın geçen yıl kaydedilen yüzde 3,8'lik büyümeden daha düşük olması dikkati çekti. Ülkede oyuncak perakendecileri yıllık satışlarının neredeyse dörtte birini Noel döneminde gerçekleşiyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
ABD’de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi ABD'de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi 25 Kasım 2025 16:49
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 25 Kasım 2025 16:54
İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı 25 Kasım 2025 14:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Kasım 2025 13:22
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor 25 Kasım 2025 12:13
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı 25 Kasım 2025 11:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler