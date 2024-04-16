CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı

Almanya'da yatırımcı güveni beklentileri aştı

Almanya'da yatırımcı güveni, nisan ayında beklentileri aşarak, son iki yılın zirvesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 14:14

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 14:14

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarına göre, endeks, nisanda önceki aya oranla 11,2 puan arttı.

Martta 31,7 puan olan endeks, bu ay 42,9 puan seviyesine çıktı. Endeksin art arda 9. ayda da yükselmesi ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 35,1 puana çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya göre 1,3 puan artarak eksi 79,2 puan oldu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, küresel ekonomideki toparlanmanın Almanya'ya yönelik beklentileri de artırdığını belirterek, "Katılımcıların yarısı ülke ekonomisinin önümüzdeki 6 ay içinde toparlanacağını öngörüyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerdeki durumun ve ekonomik beklentilere ilişkin değerlendirmelerin çok daha iyi olmasının da iyimserliğin artmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Wambach, "Bu durum, diğer hususların yanı sıra, doların avro karşısında değer kazanması beklentisine de yansımaktadır." dedi.

İlginizi Çekebilir
BOJ’un Mart 2025’e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü BOJ'un Mart 2025'e kadar 2 faiz artırımı yapacağı öngörüldü 16 Nisan 2024 08:46
Nijerya’da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde Nijerya'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde 16 Nisan 2024 08:44
Avrupa bankaları AB’den stratejik sektör tanımlanması talep etti Avrupa bankaları AB'den "stratejik sektör" tanımlanması talep etti 16 Nisan 2024 08:42
Citi ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti Citi ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti 16 Nisan 2024 08:38
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Nisan 2024 10:02
Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir 16 Nisan 2024 08:33
New York Borsası yükselişle açıldı New York Borsası yükselişle açıldı 15 Nisan 2024 17:08
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 16 Nisan 2024 09:47
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi 15 Nisan 2024 16:51
New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti 15 Nisan 2024 16:46
ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı 15 Nisan 2024 16:31
ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran’da faiz indirebilir ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran'da faiz indirebilir 15 Nisan 2024 16:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
997,85
%-0,2153
DOLAR
996,66
%-0,3342
ALTIN
981,53
%-1,8466
EURO
992,12
%-0,7881
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.275,33
%27,5333
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.096,40
%9,6402
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.350,97
%35,0968
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.900,65
%90,0653
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
2.282,42
%128,2419
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler