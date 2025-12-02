CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 6,4 seviyesini korudu.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 14:16

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekimde de aynı seviyede kaldı.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 6,4 olan işsizlik oranı ekimde değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 13 milyon 351 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 33 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 960 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 352 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar karışık seyrediyor Piyasalar karışık seyrediyor 02 Aralık 2025 09:06
ABD, Güney Kore’ye otomobil tarifesini indirecek ABD, Güney Kore'ye otomobil tarifesini indirecek 02 Aralık 2025 09:03
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı 02 Aralık 2025 07:40
Hindistan rupisinde tarihi düşüş! Hindistan rupisinde tarihi düşüş! 01 Aralık 2025 14:19
Almanya’da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! Almanya'da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! 01 Aralık 2025 14:05
İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor 01 Aralık 2025 14:02
İngiltere’de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde İngiltere'de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde 01 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Aralık 2025 13:51
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi 01 Aralık 2025 13:09
Çin’in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu 01 Aralık 2025 13:01
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 01 Aralık 2025 12:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Aralık 2025 10:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler