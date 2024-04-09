Avro Bölgesi'nde kredi talebi düşmeye devam ediyor

Avro Bölgesi'ndeki sıkı finansman koşulları yılın ilk çeyreğinde kurumsal kredilere olan talebi de önemli ölçüde azalttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve tüketici kredilerine ilişkin Nisan 2024 anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bankalar ocak-mart döneminde şirketler ve hane halklarına kredi verme koşullarını sıkılaştırırken, şirketlerin kredi talebi de düştü. Tüketici kredi talebi ise büyük ölçüde sabit kaldı.

ECB, yüksek faiz oranları, daha düşük şirket yatırımları ve daha zayıf bir tüketici ortamını kredi talebinin ağırlıklı olarak düşmesinin nedenleri olarak gösterdi.

Ankete göre, Avro Bölgesi bankalarının 2024'ün ikinci çeyreğinde şirketlere verilen kredilerdeki koşulları daha ılımlı olsa da net olarak sıkılaştırması öngörülüyor.

Yılın ikinci yarısı için bankalar, kurumsal kredilere olan ilginin ılımlı bir şekilde zayıflamasını ve özel hane halkından gelen kredi talebinin güçlenmesini bekliyor.

Yüksek faiz oranları şirketler ve hane halklarına verilen kredileri önemli ölçüde yavaşlatırken, fiyatlarda yukarı yönlü baskının azalmasına katkıda bulunuyor.

ECB, yüksek enflasyon ile faizleri artırarak mücadele etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten banka, ekim, aralık, ocak ve mart toplantılarında değişikliğe gitmedi. Bu durum da tüketiciler için kredi maliyetlerini artırırken, imalat, inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta 2,4 seviyesinde tespit edildi. Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzakta değil.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 11 Nisan'da yapılacak ve piyasalar bankadan faiz oranlarının ilk kez ne zaman düşeceğine dair yeni sinyallere bakacak.

Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi yılda 4 defa yapılıyor. Son anket ise 29 Şubat-15 Mart tarihlerinde 157 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.