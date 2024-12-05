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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2024 14:48

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2024 14:48

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,7 ile Belçika, yüzde 1,4 ile Almanya ve yüzde 1,1 ile Danimarka'da oldu. En fazla artış ise yüzde 2,4 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Polonya ve yüzde 1,5 ile Litvanya'da ölçüldü.

Yıllık bazda ise perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler yüzde 2,9 ile Finlandiya, yüzde 2,5 ile Belçika ve yüzde 1,6 ile Estonya olurken, en yüksek artış yüzde 15,4 ile Lüksemburg, yüzde 10,2 ile Romanya ve yüzde 6,7 ile Hırvatistan'da kaydedildi.

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