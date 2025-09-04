Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda geriledi

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda, önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2025 14:48

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3 düşeceği, yıllık yüzde 2,4 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,5 ile Litvanya'da, yüzde 1,4 ile Letonya'da ve yüzde 1,1 ile Hollanda'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Hırvatistan'da, yüzde 2 ile Estonya'da ve yüzde 1,5 ile Almanya'da ölçüldü.

Temmuzda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,1 ile Portekiz'de ve yüzde 6 ile Bulgaristan'da artarken, Slovenya'da yüzde 0,7 geriledi.

