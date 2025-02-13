CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 14:27

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 14:28

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Aralıkta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 8,2 ile İrlanda'da yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 6,3 ile Hırvatistan'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 6,8 ile Belçika'da, yüzde 4,4 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 14,4 ile Malta'da, yüzde 10,1 ile İrlanda'da ve yüzde 7,6 ile Litvanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 9,5 ile Avusturya'da, yüzde 7,1 ile İtalya'da ve yüzde 6,4 ile Macaristan'da belirlendi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor ABD'de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor 12 Şubat 2025 09:15
EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti 12 Şubat 2025 09:12
Ons altın Powell’ın açıklamaları sonrasında geriledi Ons altın Powell'ın açıklamaları sonrasında geriledi 12 Şubat 2025 09:08
Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı 11 Şubat 2025 15:45
Trump’ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor Trump'ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor 11 Şubat 2025 11:11
Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi 11 Şubat 2025 09:59
Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir 11 Şubat 2025 09:28
BoE üyesi Mann: İngiltere enflasyonu daha az tehdit oluşturuyor BoE üyesi Mann: İngiltere enflasyonu daha az tehdit oluşturuyor 11 Şubat 2025 09:26
ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi 11 Şubat 2025 09:22
Wall Street’ten dikkat çeken S&P 500 analizi Wall Street'ten dikkat çeken S&P 500 analizi 11 Şubat 2025 09:18
Fitch: Yeni tarifeler 2025’te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir Fitch: Yeni tarifeler 2025'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir 11 Şubat 2025 09:16
İngiltere’de perakende satışlar indirimlerin etkisiyle arttı İngiltere'de perakende satışlar indirimlerin etkisiyle arttı 11 Şubat 2025 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler