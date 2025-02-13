Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Aralıkta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 8,2 ile İrlanda'da yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 6,3 ile Hırvatistan'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 6,8 ile Belçika'da, yüzde 4,4 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 14,4 ile Malta'da, yüzde 10,1 ile İrlanda'da ve yüzde 7,6 ile Litvanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 9,5 ile Avusturya'da, yüzde 7,1 ile İtalya'da ve yüzde 6,4 ile Macaristan'da belirlendi.