Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 2,3, Temmuz 2021'e göre de yüzde 2,4 düştü. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin temmuzda aylık yüzde 1 gerilemesi, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artması yönündeydi.

AB'de de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 18,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Estonya'da ve yüzde 3,2 ile Avusturya'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 23,7 ile İrlanda'da, yüzde 6,4 ile Estonya ve Slovakya'da ve yüzde 5,1 ile Belçika'da azaldı.