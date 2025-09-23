Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri eylülde arttı

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde eylül ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2025 16:42

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgede ağustosta 51 olan bileşik PMI, eylülde 51,2 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ağustos ayında 50,7 olan imalat sanayi PMI da eylülde 49,5 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 50,5'ten 51,4'e çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektörünün ticari faaliyetlerini artırdığını, bununla birlikte yeni siparişlerde duraksama yaşandığını ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi hala büyüme yolunda. Üretim çıktısı 7 aydır artıyor ve hizmet sektöründeki ticari faaliyetler Şubat 2024'ten bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde büyüyor. Bununla birlikte gerçek bir ivme görmek için önümüzde uzun bir yol var." ifadesini kullandı.

