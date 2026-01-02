CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri hızlandı: Haziran 2023'ten bu yana en güçlü artış!

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde geçen yıl kasım ayında Haziran 2023'ten bu yana en güçlü artış görüldü.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2026 16:07

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2026 16:09

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kasım 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredilerinin aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre kasımda finans dışı krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyüyerek Haziran 2023'ten beri en güçlü artışı kaydetti. Bu krediler, ekimde yüzde 2,9 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak Nisan 2023'ten beri en güçlü artışı kaydetti.

Geniş tanımlı para arzı M3 de yüzde 3 büyüdü.

Analistler, para arzında ekimde yüzde 2,8'lik artışın ardından yüzde 2,7'lik artış bekliyordu.

Öte yandan ECB, 18 Aralık'ta piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit tutmuştu. Banka, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında da indirimlere ara vermişti. Banka, aralıkta Avro Bölgesi'ndeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı almıştı.

